زوج يقتل زوجته بسبب خلاف على "طبق بيض"

ووفق وسائل إعلام هندية، فقد عثر أهالي إحدى القرى على جثة المرأة، التي تدعى أنجالي وتبلغ 32 عاما، ملقاة داخل عقار تحت الإنشاء.وإثر ذلك، وضعت الشرطة الزوج كمشتبه به رئيسي، وتبين لاحقا أنه هارب.وبعد مطاردة، تمكنت الشرطة من القبض على ياداف لالان (35 عاما)، حيث تمت مواجهته بقتل زوجته.وأقرّ لالان بقتله زوجته بعد أن رفضت تحضير طبق البيض بالكاري الذي طلبه، لافتا إلى أنه كان في حينها ثملا وفي حالة غضب شديدة.