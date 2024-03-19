تحذير أممي جديد: العالم على حافة الهاوية بسبب المناخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، مما يدفع الأرض إلى "حافة الهاوية"، معتبرا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت "لإنقاذها".

ويشير أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول حال المناخ العالمي إلى أن "العالم على حافة الهاوية"، حيث "يسبب التلوث بالوقود الأحفوري فوضى مناخية غير مسبوقة"، وفق ما أعلن غوتيريش بمناسبة صدور التقرير.

كما حذّرت الأمم المتحدة من أن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، مما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في العام 2023.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو تعليقا على تقرير المناخ السنوي: إن "تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة".

وأضافت: "ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر".

وقبل أيام قليلة، حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة من أن أوروبا قد تواجه أوضاعا "كارثية" إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجا.

وشددت مديرة الوكالة لينا يلا-مونونين خلال مؤتمر صحفي على أن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".