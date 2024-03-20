سبايا "البغدادي" يكذبن روايات زوجتي زعيم "داعش" وابنته ويكشفن خطة هروبهن

بعد اللقاءات الحصرية مع زوجات البغدادي وابنته.. انفرادات جديدة لـ #العربية مع ضحايا #داعش وذويهم.. "السبايا" الإيزيديات يكشفن تفاصيل تروى لأول مرة عن قيادات التنظيم ويتذكرن بألم تعرضهن للاغتصاب من البغدادي نفسه والتعذيب من زوجته pic.twitter.com/XGh7qhswsn
— العربية (@AlArabiya) March 17, 2024
بعد اللقاءات الحصرية مع زوجات البغدادي وابنته.. انفرادات جديدة لـ #العربية مع ضحايا #داعش وذويهم.. "السبايا" الإيزيديات يكشفن تفاصيل تروى لأول مرة عن قيادات التنظيم ويتذكرن بألم تعرضهن للاغتصاب من البغدادي نفسه والتعذيب من زوجته pic.twitter.com/XGh7qhswsn