اليونان.. سقوط طائرة "إف-16" في بحر إيجه

وقالت السلطات اليونانية، ان "الحادث وقع بالقرب من جزيرة بساتورا الصغيرة، على بعد 175 كلم (110 ميلا) شمال شرق أثينا، بعد أن أقلعت الطائرة المقاتلة من قاعدة جوية وسط اليونان".وقال مسؤولون إن "مروحيتين وطائرتين عسكريتين وفرقاطة تابعة للبحرية شاركت في جهود الإنقاذ، وانضمت إليها سفن خفر السواحل في المنطقة".وقد وقع الحادث الأربعاء بعد ساعات من تسلم اليونان 3 مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز (إم إتش- 60 آر سي هوك) في حفل بالقرب من أثينا.وأفادت الشركة المصنعة شركة لوكهيد مارتن، إنها ستسلم 4 طائرات أخرى من طراز (إم إتش- 60 آر) عام 2025.وتقوم اليونان حاليا بتحديث أسطولها من طائرات "إف-16" كجزء من برنامج تحديث عسكري كبير يهدف إلى مواكبة منافستها الإقليمية تركيا.