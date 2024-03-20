موسكو: واشنطن تشعر بخيبة أمل لهذا السبب

صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية تشعر بخيبة أمل لأن خطتها للتأثير على المجتمع الروسي من خلال الخونة لم تنجح.

ونشرت السفارة الروسية في قناتها على "تلغرام" ما قاله أنطونوف تعليقا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مواطنين ومنظمات روسية: إن "الخطوة السخيفة التي اتخذتها الإدارة هي نوع من إظهار الغضب العاجز وخيبة الأمل لدى السلطات المحلية من أن الرهان على التأثير على المجتمع الروسي من خلال الخونة لا ينجح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن الدول الغربية بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعت للقضاء على روسيا، لكنها أصيبت بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي وقوة اقتصاده وجيشه.