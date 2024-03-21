بلينكن: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وقال بلينكن لقناة "الحدث" السعودية مساء الأربعاء خلال زيارة إلى السعودية لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس: "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن.وأوضح أن القرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، معرباً عن أمله الشديد بأن يلقى دعماً من الدول".