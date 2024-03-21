محاكمة طبيب عراقي تظاهر وقطع شارعًا في إحدى الولايات الأمريكية

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، تخطط المدعية العامة جاكلين سارتوريس لتوجيه الاتهام للطبيب العراقي يوسف ابراهيم ومجموعة من 10 اشخاص اخرين، بعرقلة الطريق العام، وهي جنحة من الدرجة E تحمل غرامات قصوى تصل إلى 1000 دولار و180 يومًا في السجن.وقال إبراهيم إنه يتفهم المخاطرة التي يتحملها في حياته المهنية وأمواله وربما حريته، لكنه يرى أن معارضة العنف في غزة نوع من الواجب الأخلاقي.نشأ إبراهيم في نيو إنجلاند والتحق بكلية جيزل للطب في كلية دارتموث، لكن بقيت صراعات الشرق الأوسط تخيم عليه، وقال: "لقد نجت عائلتي من حرب العراق، ولطالما شعرت أن كوني طبيباً ومساعدة الناس هو عكس الحرب".وقال إن الاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة يبدو وكأنه امتداد طبيعي لواجباته كطبيب، وقال إبراهيم أيضًا إنه يشعر بقرابة مع المهنيين الطبيين الذين يكافحون من أجل مساعدة المرضى والجرحى في غزة في قلب الصراع المتنازع عليه، لذا أقف مع زملائي هناك الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح، بينما يتراكم آلاف الجرحى في عدد قليل من المستشفيات".وفي يوم الثلاثاء، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن انفجارات وإطلاق نار وقع في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، وكان آلاف المرضى الفلسطينيين والطاقم الطبي والنازحين محاصرين في الداخل، بينما احتدم القتال بين القوات ومقاتلي حماس في المناطق المجاورة. ولم تتمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قتلت 50 من مقاتلي حماس في المستشفى.وكان مستشفى الشفاء قد استأنف عملياته جزئيا فقط بعد غارة إسرائيلية سابقة في تشرين الثاني/نوفمبر.قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 70 ألفًا منذ احتلال إسرائيل لغزة، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين الذين استشهدت بهم وكالة أسوشييتد برس . بدأت الحرب بعد أن اجتاح مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.وفي حين دعت المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى "اتخاذ كافة التدابير" لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، إلا أنها لم تصل إلى حد وصف الغزو على هذا النحو أو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.ويعتقد إبراهيم أن المحكمة أخطأت في عدم إعلان الإبادة الجماعية. ولهذا السبب شعر بالحاجة إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج، على بعد نصف العالم وعدة محيطات. وعلى الرغم من المسافة، فإنه يأمل أن ينتبه السياسيون الأمريكيون لذلك.وقال إبراهيم: "ربما تكون زاوية هذا الشارع بعيدة عن غزة، ولكننا نعتقد أنها ليست منفصلة على الإطلاق، لأن الكثير من هذا يحدث بالكامل بسبب دعم حكومة الولايات المتحدة لهذه الإبادة الجماعية ومساعدتها وتحريضها بشكل مباشر".تم القبض مع إبراهيم في 2 فبراير على كل من ريدجلي فولر، 77 عامًا، من بلفاست؛ ومارك رومان، 76 عاما، من سولون؛ جميلة ليفاسور، 69 عامًا، من والدو؛ وليزا سافاج، 67 عاما، من سولون؛ آبي فولر، 63 عامًا، من بورتلاند؛ هالي هيرز، 35 عامًا، من بورتلاند؛ بيج ميليجان، 34 عامًا، من برونزويك؛ هيل لينيت، 33 عاماً، من شاطئ أولد أورتشارد؛ لو هوكر، 29 عامًا، من بورتلاند ونات جويس، 26 عامًا، من بورتلاند.ومن المتوقع أن يتم استدعاء المجموعة معًا بينما يخطط متظاهرون آخرون للتجمع مرة أخرى، هذه المرة خارج قاعة المحكمة. وقال إبراهيم إنه مستعد لمواجهة القاضي والمدعي العام، وأن رسالته تظل كما هي.وقال: "الرسالة هي: لا يوجد عمل كالمعتاد أثناء الإبادة الجماعية". "كما تعلمون، لن نجلس مكتوفي الأيدي أو نصمت. لا نعتقد أنه من الطبيعي أن يستمر العالم وكأن شيئًا لم يحدث".