برلين.. تثبيت حكم بالسجن 14 عامًا بحق ألمانيّة "داعشية" قتلت إيزيدية عطشًا

وقالت محكمة اتحادية ألمانية إنها رفضت استئناف امرأة ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن 14 عاما، لتركها فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات استعبدتها هي وزوجها عندما كانا عضوين في تنظيم داعش، تموت من العطش في الشمس، بحسب وكالة اسوشيتد برس.وأُدينت المرأة وهي ألمانية تحولت إلى الإسلام، في أكتوبر 2021 ، من بين أمور أخرى، بتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاستعباد – حالة واحدة أدت إلى الوفاة – والعضوية في منظمة إرهابية في الخارج.وحُكم عليها في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات، لكن محكمة العدل الفيدرالية أبطلت هذا الحكم على أساس أن القضاة أخطأوا في الحكم على المدعى عليه في "قضية أقل خطورة" من جرائم ضد الإنسانية وتجاهلوا الظروف المشددة .وانتهت جلسة النطق بالحكم الجديدة على المرأة، التي تم تحديدها فقط باسم جنيفر دبليو، بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، في أغسطس/آب بالحكم عليها بالسجن 14 عاما.