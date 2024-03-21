تركيا: الحكومة العراقية صنفت "بي كي كي" تنظيماً إرهابياً

وقال غولر في تصريح أدلى به للصحفيين خلال الجولة: "خلال زيارتنا الأخيرة إلى بغداد، صنفت الحكومة العراقية لأول مرة بي كي كي تنظيماً إرهابياً وأعلنت حظره على أراضيها، وهذا شيء يسرنا"، وفقاً للأناضول.ويوم 15 مارس/ آذار الجاري، أجرى وزير الدفاع التركي برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.وتمخض الاجتماع عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.وتطرق غولر إلى مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا، فقال: "هذا المشروع من أهم مشاريع تركيا المستقبلية، وستعمل فيه الشركات التركية، وعبر هذا الطريق سيتم نقل جميع البضائع القادمة من الصين إلى أوروبا، والمشروع سيتكون من 4 طرق سريعة و4 سكك حديدية و8 طرق عادية".ومشروع "طريق التنمية" يشمل طرقا برية وسككا حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة (جنوب العراق)، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.