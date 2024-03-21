انتشار "غير مسبوق" لعناصر حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عناصر حزب الله انتشروا بكامل عتادهم العسكري في الضاحية الجنوبية وهم يضعون الأقنعة على وجوههم.وذكرت أن عناصر الحزب قاموا بالتدقيق المشدد في هويات المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، مرجحة أن يكون ذلك من ضمن إجراءات "الأمن الاستباقي".وفي آخر التطورات على الحدود، أعلنت حزب الله قد أعلنت في وقت سابق استهداف موقع عسكري يتموضع فيه الجنود الإسرائيليون في المطلة، إلى جانب استهداف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع البغدادي.