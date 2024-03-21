العراق في المرتبة الأولى عربياً بالقطع العمدي للأنترنيت في 2023.. إليك القائمة

والتقرير السنوي الصادر عن موقع "توب 10 في بي إن" يصنف البلدان التي شهدت إغلاقًا كبيرًا للإنترنت حول العالم، والتأثيرات الاقتصادية المترتبة عنه، وأي انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان ارتكبت أثناء كل إغلاق للإنترنت.اليمن والسودان شهدا انتهاكات لحقوق الإنسان في الاحتجاج السلمي بالتزامن مع قطع الإنترنت المسجل، بحسب التقرير.قائمة الدول العربية ادناه: