استهداف السفارة الإسرائيلية في هولندا

وكتبت الشرطة في منشور على منصة "إكس": "في حوالي الساعة 10:50 صباحا، قام أحد الأشخاص بإلقاء جسم محترق على السفارة الإسرائيلية في شارع يوهان دي فيت في لاهاي. لقد اعتقلنا المشتبه به. لم يصب أحد. نحن نجري تحقيقا وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالسفارة".وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالحادث وتشرف عليه.وفي بيان باللغة الهولندية، كتب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "من غير المقبول أن يحدث مثل هذا الهجوم في هولندا. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى. ونحن على ثقة من أن السلطات ستتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات. وهذا الهجوم دليل على العواقب المقلقة لتزايد الكراهية والتحريض. لا يمكن التسامح مع هذه الكراهية".وذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن جميع موظفي السفارة، التي انتقلت في السنوات الأخيرة من وسط المدينة إلى منطقة أكثر هدوءا في حي شيفينينغن المطل على الشاطئ، بخير وخرجوا من المبنى.