إجراء أول جراحة بالعالم لزراعة كلى من خنزير إلى إنسان

أعلن أطباء من مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن رجلا يبلغ 62 عاما مصابا بمرض كلوي في مرحلة متأخرة أصبح أول إنسان في العالم تُزرع له كلية جديدة من خنزير معدل جينيا.

وقال المستشفى في بيان إن الجراحة "تمثل تحولا كبيرا في السعي لتوفير أعضاء متاحة للمرضى بسهولة أكبر". وأجريت الجراحة يوم 16 مارس الجاري، واستغرقت 4 ساعات. وتم توفير كلية الخنزير من شركة "إي جينيسيز أوف كمبردج" في ماساتشوستس.