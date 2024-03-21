الجزائر.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

وقالت الرئاسة في بيان أنه سيتم "استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 حزيران 2024".وأشار البيان إلى أن "القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش ووزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".