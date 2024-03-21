واشنطن تتحدث عن إخراج روسيا والصين من إفريقيا

أكد عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث، أن روسيا والصين "قوتان عالميتان"، ولا تستطيع واشنطن إزاحتهما من إفريقيا حتى لو رغبت بذلك عن طريق القوة.

وقال سميث خلال جلسات استماع لدراسة الوضع في إفريقيا والشرق الأوسط: "أريد تبديد فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تدخل وتطرد الصين وروسيا بالقوة الغاشمة وتنتزع نفوذهما في إفريقيا، هذا لا يمكن أن يحدث، وهذا سيكون غير عقلاني على الإطلاق".

وأضاف: "روسيا والصين قوتان عالميتان وستكونان حاضرتين (في إفريقيا)، ولكن يجب علينا أن نضمن الحفاظ على وجودنا (في إفريقيا)، هذه المنطقة تدور حولها الشراكات والتحالفات".

وصرح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" مايكل لانغلي في وقت سابق، بأن روسيا نجحت بإسكات صوت الحكومة الأمريكية في القارة السمراء وتمكنت من طمس الخطاب الأمريكي في دول إفريقيا.

وأضاف أن "واشنطن لا تحتاج إلى زيادة قدراتها العسكرية في إفريقيا فحسب، بل تحتاج أيضا إلى مضاعفة جهودها لتعزيز خطابها الخاص في المنطقة لمواجهة النفوذ الروسي".