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زلزال قوته 6.1 درجة يهز إندونيسيا
دوليات
2024-03-22 | 01:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
407 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية، اليوم الجمعة، على عمق عشرة كيلومترات.
وأضافت الوكالة، أن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومترا شمال قرية توبان في مقاطعة جاوة الشرقية.
وأشارت إلى أنه من "المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال".
وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وكذلك بمدن في المقاطعات المجاورة، ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار، بحسب الوكالة.
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