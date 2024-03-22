زلزال قوته 6.1 درجة يهز إندونيسيا

وأضافت الوكالة، أن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومترا شمال قرية توبان في مقاطعة جاوة الشرقية.وأشارت إلى أنه من "المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال".وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وكذلك بمدن في المقاطعات المجاورة، ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار، بحسب الوكالة.