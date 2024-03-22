موسكو تهدد: سنعتبر العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا هدفا له الاولوية

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن: "عند التخطيط لإرسال قوات نظامية (إلى أوكرانيا)، يجب على باريس أن تتذكر شيئا مهما وهو أنه سيتم اعتبار جنودها هدفا مشروعا بل أولويا لجيشنا".وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن "الغرب قد أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "التوتر الشديد" لأنه لم يتمكن من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".وصرح رئيس الأركان العامة الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارت، في وقت سابق أن المساعدة لأوكرانيا "يمكن أن تتجاوز إمدادات الأسلحة".كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.