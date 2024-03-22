انفجار وإطلاق نار في مركز تجاري بضواحي موسكو (فيديو)

В Москве горит «Мега Химки».
Пожар начался с соседнего «Оби» — он выгорел весь. Затем огонь перекинулся на соседа. Сейчас горит около 500 квадратных метров, в здании уже началось обрушение кровли. Информации о пострадавших пока нет.
Площадь пожара — почти 10 тысяч кв метров.. pic.twitter.com/tXJEPqHB5g
— Эн (@nutiknikita) December 9, 2022
В Москве горит «Мега Химки».
Пожар начался с соседнего «Оби» — он выгорел весь. Затем огонь перекинулся на соседа. Сейчас горит около 500 квадратных метров, в здании уже началось обрушение кровли. Информации о пострадавших пока нет.
Площадь пожара — почти 10 тысяч кв метров.. pic.twitter.com/tXJEPqHB5g