ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المركز التجاري في موسكو

فيما أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "إطلاق النار بالمركز التجاري "كروكوس سيتي" وقع قبل بدء الحفل الموسيقي، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "بحسب البيانات الأولية، فإن إطلاق النار وقع قبل بدء حفل لفرقة موسيقية روسية، ومن ثم اندلع حريق بالمبنى".كما أكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه "أحبط محاولة لإنشاء جماعة إجرامية في موسكو من بين مؤيدي المنظمة القومية فيلق المتطوعين".ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. كما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.