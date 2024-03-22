واشنطن حذرت منه وموسكو تجاهلت.. ما قصة هجوم المركز التجاري

ففي السابع من اذار، أطلقت السفارة الأميركية تحذيرا يلمح إلى نفس طبيعة الهجوم الذي ضرب موسكو يوم الجمعة 22 اذار.وقالت السفارة:" "تراقب السفارة تقارير تفيد بأن متطرفين يخططون لمهاجمة تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، في المستقبل القريب، ويجب على المواطنين الأمريكيين تجنب التجمعات الكبيرة خلال الـ 48 ساعة القادمة".وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد أثار التحذير عندما صدر لأول مرة، الدهشة بين المراقبين الروس لأنه لم تكن هناك معلومات عامة تشير إلى احتمال وقوع هجوم إرهابي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ندد في بداية الأسبوع بالتحذيرات الغربية ووصفها بأنها محاولة لترويع الروس.ولم توضح السفارة الأمريكية بعد التهديد الإرهابي المحتمل الذي كانت تشير إليه ومن أين حصلت على المعلومات الاستخبارية.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 خرين في هجوم الجمعة على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.من ناحيتها تجري أعلى وكالة تحقيق روسية تحقيقا في إطلاق النار وانفجارات وحريق في قاعة حفلات موسيقية في موسكو باعتباره هجوما إرهابيا.وقالت الوكالة إنها فتحت تحقيقا جنائيا، رغم أنها لم تحدد الجهة التي قد تكون وراء الهجوم.