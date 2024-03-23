مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار "وقف اطلاق النار" في غزة

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر دبلوماسية، ان المجلس أرجأ التصويت على النص الى يوم الاثنين بدلا من اليوم السبت، بعد طرح مشروع قرار منفصل من الولايات المتحدة وتم نقضه من روسيا والصين.وكانت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لاسرائيل والداعم العسكري لها قد طرحت قرارا يشير إلى "ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" ويدين الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.واستخدمت روسيا والصين يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي لم يصل إلى حد مطالبة إسرائيل صراحة بإنهاء حملتها في غزة على الفور.وقالت المصادر الدبلوماسية إنه كان من المقرر طرح النص الجديد لوقف إطلاق النار للتصويت عليه يوم السبت، لكن تم تأجيله للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول المسودة.