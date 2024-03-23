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بعد الهجوم الدامي في روسيا.. من هم "داعش خراسان" وما مشكلتهم مع بوتين؟

دوليات

2024-03-23 | 03:02
بعد الهجوم الدامي في روسيا.. من هم &quot;داعش خراسان&quot; وما مشكلتهم مع بوتين؟
2,033 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

قاد تبنّي تنظيم داعش للهجوم على حفل موسيقي في موسكو امس الجمعة، الى فتح جملة تساؤلات عن ماوراء هذا التفجير ولماذا روسيا وعن علاقته بتحذير امريكي قبل أيام من وقوع الهجوم.

وأعلن فرع من تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي المميت الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو ، وادى الى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً وأصيب 145 آخرون عندما فتح رجال يرتدون ملابس مموهة ومسلحون بأسلحة آلية النار على رواد الحفل في قاعة مدينة كروكوس، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من الكرملين.

وبشكل أكثر تحديدًا، أعلن تنظيم داعش-خراسان، الفرع الأفغاني لتنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وخراسان هو مصطلح قديم لمنطقة كانت تضم أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان.

وظهر الفرع في شرق أفغانستان أواخر عام 2014 وله تاريخ من الهجمات داخل أفغانستان وخارجها، وفي سبتمبر 2022، أعلن مقاتلوها مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري مميت في السفارة الروسية في كابول.

ويشير تقرير لـ"أي بي سي نت"، انه من غير المؤكد تماما ان داعش خراسان وراء الهجوم وأعلن تنظيم داعش في السابق مسؤوليته عن هجمات لا علاقة له بها، ومع ذلك، فإن ادعاء الجماعة بأنها تقف وراء هجوم موسكو تدعمه مصادر استخباراتية أمريكية.

ونشرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بيانا على تطبيق تليجرام عقب إطلاق النار المميت قائلة إن مقاتليه هاجموا ضواحي موسكو، وأضاف البيان أنهم قتلوا وجرحوا المئات، "وأحدثوا دماراً كبيراً في المكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم سالمين".

وكانت السفارة الأميركية في روسيا حذرت في الثامن من آذار/مارس من أن "متطرفين" لديهم خطط وشيكة لشن هجوم في موسكو، وذلك بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الروسية أنها أحبطت مخططاً لإطلاق النار على كنيس يهودي لفرع من تنظيم داعش.

اذا يمكن أن يكون دافع داعش-خراسان للهجوم الروسي؟
ويقول الخبراء إن داعش-خراسان عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسنوات، وقال كولين كلارك، من مركز صوفان، وهو مركز مستقل لأبحاث السياسة الخارجية: "لقد ركز التنظيم في ولاية خراسان اهتمامه على روسيا على مدى العامين الماضيين، وكثيراً ما انتقد بوتين في دعايته".

وقال مايكل كوجلمان من مركز ويلسون ومقره واشنطن إن تنظيم داعش-خراسان "يرى أن روسيا متواطئة في الأنشطة التي تضطهد المسلمين بانتظام"، مضيفا ان المجموعة ضمت أيضًا بين أعضائها عددًا من المسلحين من آسيا الوسطى الذين لديهم مظالمهم الخاصة مع موسكو.

من هم داعش خراسان؟
ونفذ تنظيم داعش في ولاية خراسان عشرات الهجمات القاتلة في أفغانستان، واستهدفت المدارس والمساجد والنساء، وعدوها اللدود أصبح الآن مسؤولاً عن الدولة التي يريدون السيطرة عليها.

غيّر بوتين مسار الحرب الأهلية السورية عندما تدخل في عام 2015، ودعم الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة وتنظيم داعش، وفي ذروة قوته، كان تنظيم داعش يسيطر على نحو ثلث سوريا و40 في المائة من العراق، لكنه بحلول نهاية عام 2017 كان قد فقد 95 في المائة من أراضيه.

وهناك أيضًا فرع القوقاز لتنظيم داعش، الذي ينشط بشكل رئيسي في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، وخاصة في الجمهوريات الروسية مثل الشيشان وداغستان وإنغوشيا وقباردينو بلقاريا.

وللشيشان تاريخ طويل من التمرد على حكم موسكو، حيث أدى تمرد إسلامي إلى صراع مسلح بين روسيا والمسلحين في الفترة من 2007 إلى 2017.

ولطالما قام تنظيم داعش على نطاق أوسع بتجنيد مقاتلين من روسيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق.

ليس الهجوم الإرهابي الأول على روسيا
وإذا كان تنظيم داعش وراء إطلاق النار في موسكو، فسيكون هذا أحدث هجوم من بين العديد من الهجمات المرتبطة بالإسلاميين في روسيا أو ضدها على مدار العشرين عامًا الماضية، وهزت البلاد سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال قتال روسيا مع الانفصاليين في الشيشان.

ما يمكن توقعه في ولاية بوتين المقبلة
من المقرر أن يستمر حكم الرئيس الروسي لمدة ست سنوات أخرى، لكن بلاده تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض عدد السكان، والغزو المدمر لأوكرانيا، وزيادة العزلة الدولية، كما كتبت رايلي ستيوارت.

وفي أكتوبر 2002، احتجز مسلحون شيشان نحو 800 شخص كرهائن في مسرح بموسكو. وبعد يومين، اقتحمت القوات الخاصة الروسية المبنى. وقُتل 129 رهينة و41 مقاتلاً شيشانياً، معظمهم من آثار الغاز المخدر الذي استخدمته القوات الروسية في إخضاع المهاجمين.

وفي سبتمبر/أيلول 2004، استولى حوالي 30 مسلحاً شيشانياً على مدرسة في بيسلان بجنوب روسيا، واحتجزوا مئات الرهائن. وانتهى الحصار بحمام دم بعد يومين. وقُتل أكثر من 330 شخصاً، نصفهم تقريباً من الأطفال.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أسقطت قنبلة زرعها تنظيم داعش طائرة ركاب روسية فوق سيناء في مصر، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا. وكان معظمهم من الروس العائدين من إجازة في مصر.

كما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن عدة هجمات في القوقاز ومناطق روسية أخرى في السنوات الماضية.

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