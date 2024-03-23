عاشت بالأردن وتحمل لقب "أميرة ويلز".. من هي "كيت ميدلتون" زوجة الأمير وليام؟

وصدمت كيت ميدلتون العالم، بعد أنباء راجت مؤخراً عن تحسن صحتها ومشاهدتها في أحد الأسواق الريفية، لتعلن في مقطع مصور، الجمعة، إصابتها بمرض السرطان وأنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي.



ونستعرض في التقرير التالي لمحة عن حياة أميرة ويلز وفق ما أوردته "رويترز":

التحقت كيت بمدرسة "مارلبورو كوليدج" الخاصة في جنوب غرب إنجلترا، وقابلت زوج المستقبل في جامعة "سانت آندروز" في اسكتلندا عام 2001، حيث درست تاريخ الفن هناك. وعاش الاثنان في منزل مشترك مع أصدقاء.وبحلول أبريل/ نيسان 2004، أصبحت علاقتهما علنية حين ذهبت للتزلج مع وليام وشقيقه الأصغر هاري ووالده، الملك تشارلز الآن، في رحلتهم السنوية إلى سويسرا.وانفصل ويليام وكيت لفترة وجيزة في عام 2007 بعد أن خدم الأمير في أنحاء البلاد في إطار تدريبه العسكري قبل أن تعود علاقتهما من جديد.وأعلنت خطبتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وأهدى وليام لكيت خاتم والدته الأميرة ديانا الشهير، الذي يضم ياقوتة زرقاء تحيط بها قطع من الألماس.وتزوج ويليام وكيت في 29 أبريل/ نيسان 2011 في كنيسة "وستمنستر" في حفل شاهده الناس في أنحاء العالم.في يوم زفافها، أصبحت كيت دوقة كمبردج بعد أن حصل زوجها على لقب دوق. ومع وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر/ أيلول 2022، أصبح وليام أميرا لويلز، وأصبحت كيت تحمل لقب "أميرة ويلز".أمضت 4 أيام في المستشفى بسبب غثيان الحمل في ديسمبر/ كانون الأول 2012. ووُلد الطفل الأول للزوجين الأمير جورج في 22 يوليو/ تموز 2013 وسط تغطية إعلامية عالمية مكثفة.وولدت الابنة تشارلوت في الثاني من مايو/ أيار 2015، وولد الابن الثالث لويس في 23 أبريل/ نيسان 2018.بدأت كيت ووليام حياتهما الزوجية في منزل ريفي في منطقة نائية شمال ويلز، ثم انتقلا إلى "أنمر هول"، قصرهما الريفي الواقع في إقطاعية "ساندرينجهام" الملكية في "نورفولك" شرق إنجلترا، ليلائم ذلك وظيفة وليام كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.انتقل الزوجان للعيش في قصر كينزنجتون وسط لندن بعد أن تولى وليام المهام الملكية بشكل كامل في يوليو/ تموز 2017. ويقيم الزوجان الآن بالأساس في منزل ريفي في منطقة "وندسور" غربي لندن بالقرب من مدرسة أطفالهما.وخضعت كيت لجراحة ناجحة في البطن في يناير/ كانون الثاني وأمضت أسبوعين في المستشفى. ولم تنشر تفاصيل لكن قصر كينزنجتون قال إن الحالة ليست سرطانية.وبصفتها فرداً من العائلة المالكة، انصب تركيز كيت ميدلتون على تجارب الطفولة المبكرة وأيضاً على مسائل الصحة العقلية.وكيت مصورة هاوية متحمسة، ودأبت وسائل الإعلام على نشر الصور التي تلتقطها لعائلتها للاحتفال بأعياد ميلاد أطفالها وغيرها من المناسبات المهمة.لكن كيت اضطرت في شهر مارس/ آذار إلى الاعتذار عن "أي ارتباك" سببته صورة معدلة أصدرها مكتبها في قصر كينزنجتون، في وقت لم تظهر فيه لأسابيع بعد الجراحة الأولية.كيت هي راعية نادي "عموم إنجلترا" وبطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس، وهي راعية اتحاد الرجبي في إنجلترا.