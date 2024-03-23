عاشت بالأردن وتحمل لقب "أميرة ويلز".. من هي "كيت ميدلتون" زوجة الأمير وليام؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
08:15 AM
الى
08:20 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المالكي لـ السومرية: لا ارغب بالعودة لرئاسة الوزراء الا إذا أرغمت على ذلك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484766-638467791702205044.jpg
عاشت بالأردن وتحمل لقب "أميرة ويلز".. من هي "كيت ميدلتون" زوجة الأمير وليام؟
دوليات
2024-03-23 | 04:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,320 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
كانت كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير وليام، مثار جدل خلال الأيام الماضية، بعد اختفائها عن الساحة عقب إجرائها عملية جراحية في البطن، ثم تناقل شائعات عن مرورها بأزمة صحية.
وصدمت كيت ميدلتون العالم، بعد أنباء راجت مؤخراً عن تحسن صحتها ومشاهدتها في أحد الأسواق الريفية، لتعلن في مقطع مصور، الجمعة، إصابتها بمرض السرطان وأنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي.
ونستعرض في التقرير التالي لمحة عن حياة أميرة ويلز وفق ما أوردته "رويترز":
*بداية حياتها
ولدت كاثرين إليزابيث ميدلتون (42 عاماً)، الابنة الكبرى بين 3 أطفال، في 9 يناير 1982، وسط عائلة من الطبقة الوسطى، وليست أرستقراطية، من "بيركشاير" غرب لندن.
وعمل والدها مايكل طياراً وعملت والدتها كارول مضيفة طيران، قبل تأسيس شركة للطلبات عبر البريد لبيع مستلزمات الحفلات.
وعاشت أكثر من عامين من طفولتها المبكرة مع عائلتها في العاصمة الأردنية عمّان، قبل عودتهم إلى بريطانيا.
*قصة حب ملكية
التحقت كيت بمدرسة "مارلبورو كوليدج" الخاصة في جنوب غرب إنجلترا، وقابلت زوج المستقبل في جامعة "سانت آندروز" في اسكتلندا عام 2001، حيث درست تاريخ الفن هناك. وعاش الاثنان في منزل مشترك مع أصدقاء.
وبحلول أبريل/ نيسان 2004، أصبحت علاقتهما علنية حين ذهبت للتزلج مع وليام وشقيقه الأصغر هاري ووالده، الملك تشارلز الآن، في رحلتهم السنوية إلى سويسرا.
وانفصل ويليام وكيت لفترة وجيزة في عام 2007 بعد أن خدم الأمير في أنحاء البلاد في إطار تدريبه العسكري قبل أن تعود علاقتهما من جديد.
وأعلنت خطبتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وأهدى وليام لكيت خاتم والدته الأميرة ديانا الشهير، الذي يضم ياقوتة زرقاء تحيط بها قطع من الألماس.
وتزوج ويليام وكيت في 29 أبريل/ نيسان 2011 في كنيسة "وستمنستر" في حفل شاهده الناس في أنحاء العالم.
*الحياة الملكية
في يوم زفافها، أصبحت كيت دوقة كمبردج بعد أن حصل زوجها على لقب دوق. ومع وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر/ أيلول 2022، أصبح وليام أميرا لويلز، وأصبحت كيت تحمل لقب "أميرة ويلز".
أمضت 4 أيام في المستشفى بسبب غثيان الحمل في ديسمبر/ كانون الأول 2012. ووُلد الطفل الأول للزوجين الأمير جورج في 22 يوليو/ تموز 2013 وسط تغطية إعلامية عالمية مكثفة.
وولدت الابنة تشارلوت في الثاني من مايو/ أيار 2015، وولد الابن الثالث لويس في 23 أبريل/ نيسان 2018.
بدأت كيت ووليام حياتهما الزوجية في منزل ريفي في منطقة نائية شمال ويلز، ثم انتقلا إلى "أنمر هول"، قصرهما الريفي الواقع في إقطاعية "ساندرينجهام" الملكية في "نورفولك" شرق إنجلترا، ليلائم ذلك وظيفة وليام كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.
انتقل الزوجان للعيش في قصر كينزنجتون وسط لندن بعد أن تولى وليام المهام الملكية بشكل كامل في يوليو/ تموز 2017. ويقيم الزوجان الآن بالأساس في منزل ريفي في منطقة "وندسور" غربي لندن بالقرب من مدرسة أطفالهما.
وخضعت كيت لجراحة ناجحة في البطن في يناير/ كانون الثاني وأمضت أسبوعين في المستشفى. ولم تنشر تفاصيل لكن قصر كينزنجتون قال إن الحالة ليست سرطانية.
*الحملات والأنشطة
وبصفتها فرداً من العائلة المالكة، انصب تركيز كيت ميدلتون على تجارب الطفولة المبكرة وأيضاً على مسائل الصحة العقلية.
وكيت مصورة هاوية متحمسة، ودأبت وسائل الإعلام على نشر الصور التي تلتقطها لعائلتها للاحتفال بأعياد ميلاد أطفالها وغيرها من المناسبات المهمة.
لكن كيت اضطرت في شهر مارس/ آذار إلى الاعتذار عن "أي ارتباك" سببته صورة معدلة أصدرها مكتبها في قصر كينزنجتون، في وقت لم تظهر فيه لأسابيع بعد الجراحة الأولية.
كيت هي راعية نادي "عموم إنجلترا" وبطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس، وهي راعية اتحاد الرجبي في إنجلترا.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
محليات
35.11%
03:10 | 2024-03-22
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
03:10 | 2024-03-22
الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"
محليات
27.65%
16:30 | 2024-03-22
الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"
16:30 | 2024-03-22
مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة
محليات
21.08%
08:05 | 2024-03-22
مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة
08:05 | 2024-03-22
العراق يخطف فوزاً مهماً من الفلبين بتصفيات المونديال
رياضة
16.16%
16:52 | 2024-03-21
العراق يخطف فوزاً مهماً من الفلبين بتصفيات المونديال
16:52 | 2024-03-21
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
حديث رمضان 2024
البلاء - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-22
حديث رمضان 2024
البلاء - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-22
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
حديث رمضان 2024
البلاء - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-22
حديث رمضان 2024
البلاء - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-22
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف تواجهون جشع التجار في رمضان؟
ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.