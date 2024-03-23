روسيا تعتقل 11 متورطا بهجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن القبض على جميع الإرهابيين وجاري ارسالهم الى موسكو لاستكمال التحقيقات. pic.twitter.com/peKDpGlm6N
— الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) March 23, 2024
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن القبض على جميع الإرهابيين وجاري ارسالهم الى موسكو لاستكمال التحقيقات. pic.twitter.com/peKDpGlm6N
عاجل⛔️:
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يستجوب أحد المشتبهين بهم بارتكاب الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس في موسكو وهو يرتجف.
pic.twitter.com/PKQOQ2jfvu
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 23, 2024
عاجل⛔️:
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يستجوب أحد المشتبهين بهم بارتكاب الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس في موسكو وهو يرتجف.
pic.twitter.com/PKQOQ2jfvu
🔴وسائل إعلام #روسية تبث مشاهد قالت انها توثق لحظة اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم على مسرح بضواحي #موسكو#Russia #Moscow #كروكوس #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/pzx4skLih9
— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) March 23, 2024
🔴وسائل إعلام #روسية تبث مشاهد قالت انها توثق لحظة اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم على مسرح بضواحي #موسكو#Russia #Moscow #كروكوس #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/pzx4skLih9