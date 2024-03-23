إسبانيا تعلق استخدام "تليغرام"

وسيتم تعليق استخدام "تليغرام" في إسبانيا مؤقتاً اعتباراً من يوم الاثنين، بعد طلب من شركات إعلام تشمل أتريسميديا وإي.جي.إي.دي.إيه وميدياست وتيليفونيكا.ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات «تليغرام» في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات "تليغرام".ويعد "تليغرام" هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في إسبانيا وفقاً لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان، وفقاً لاستطلاع أجرته الهيئة.