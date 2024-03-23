واشنطن تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص هجوم موسكو

وقالت الصحيفة: "قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة "واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن التحذير استند جزئيا إلى بيانات استخباراتية حول أعمال محتملة في روسيا من قبل فرع من تنظيم "داعش" في أفغانستان وباكستان، (تنظيم "داعش" في ولاية خراسان)، وكررت سفارات غربية أخرى هذا التحذير".

وأعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة آخرين جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

يذكر أنه في 7 مارس، أفادت السفارة الأمريكية في موسكو بأنها ترصد تقارير تفيد بأن "متطرفين لديهم خطط لمهاجمة تجمعات كبيرة من الناس في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية"، ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بـ"تجنب الحشود الكبيرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة".



