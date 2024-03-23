هجوم يستهدف إحدى السفن قبالة اليمن

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية، اليوم السبت، تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن على بعد 23 ميلا شرق مدينة المخا.



وأضاف مركز التنسيق في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".

وأشار البيان إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وبحسب المركز أنه تلقى معلومات بهذا الصدد وفقا للبيان، من طرف ثالث لم تذكره وليس من طاقم السفينة.

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، تأتي الحادثة ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب التي تشنها "إسرائيل" ضد حركة حماس في قطاع غزة.