حصيلة جديدة تخص "هجوم كروكوس" في موسكو

أعلنت وزارة الصحة الروسية، عن حصيلة جديدة تخص ضحايا "هجوم كروكوس الإرهابي" الذي وقع أمس الجمعة في موسكو.

وقالت إنه "قد خرج ثلاثة جرحى من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، ويخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.