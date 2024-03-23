وثيقة مسربة.. "مخاوف أمريكية" من الحرب في غزة

كشفت شبكة الإذاعة الأمريكية "NPR" عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية تشير لمخاوف واشنطن من سلوك "إسرائيل" بحربها في غزة، مشيرة إلى ارتكابها "خطأ استراتيجيا كبيرا".

وتؤكد الوثيقة، التي كتبت في الأسبوع الماضي، وجود "أزمة مصداقية كبيرة تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل جراء العمليات العسكرية في غزة"، محذرة من أن "سمعة إسرائيل تتضرر عالميا"، بحسب الوثيقة.

ووفقا للوثيقة، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها من غياب تصور للمشهد العام لدى الجانب الإسرائيلي"، مؤكدة على الحاجة لممارسة ضغط دبلوماسي لتغيير مسار الأحداث.

وتأتي هذه التسريبات، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى "إسرائيل"، حيث ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوضع في غزة وضغط من أجل السماح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.



