"أحمل قنبلة".. استنفار بمطار في موسكو والقبض على مسافرة

وقالت الوسائل أن "السلطات قررت تأخير رحلة من موسكو إلى يريفان بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة".وأضافت أن "الشرطة متواجدة في مكان الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون مزيد من التفاصيل بانتظار التحقيقات".يأتي الحادث الجديد فيما نكست روسيا أعلامها، اليوم الأحد، حداداً على أكثر من 150 قتيلاً سقطوا في مجمع "كروكوس سيتي هول" يوم الجمعة الماضي، بهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.فقد اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 152 مواطناً.