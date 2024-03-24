مفتي مصر السابق يدعو لحصر "الانجاب" بطفل واحد.. هذا السبب

وقال جمعة ردا على سؤال أحد الحضور "كيف أتعامل مع طفل مدمن السوشيال ميديا؟: "تاخد بالك منه أولا إنه لا يدمن السوشيال ميديا".وأضاف "وبعدين قولنا تنجب طفل واحد كفاية و2 بالعافية، و3 كثير ولن تستطيعوا السيطرة عليهم".وتابع قائلا "حتى يكون ابنك تحت العناية والرقابة الكاملة وفيه حقوق لهذا الطفل، فلازم طفل واحد يكفي في ظل هذه الفتن التي دخلنا فيها".