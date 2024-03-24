موسكو تعلن ارتفاع عدد قتلى "هجوم كروكوس"

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم كروكوس إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا، بحسب مصادر رسمية.

وذكرت في بيان أنه تم التعرف على 62 جثة، وأوضحت "تتواصل عملية التعرف على جثث القتلى، حيث تم العثور على جثث 137 شخصا في مكان الهجوم الإرهابي، ثلاثة منهم أطفال، وتستمر عملية معاينة موقع الحادث".

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الروسية أن 142 شخصا يتلقون العلاج داخل المستشفى، و38 آخرون يتلقون العلاج في العيادات الطبية الخارجية، معلنة بذلك عن ارتفاع عدد المصابين إلى 180.

ووقع الهجوم على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في موسكو مساء أول أمس الجمعة، وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها اعتقلت 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.