غرق صالة وقاعات في مطار بغداد (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغرق صالة وقاعات في مطار بغداد.



ويتضمن الفيديو المتداول غرق صالة تشريفات في المطار مع غرق عدد من قاعات استقبال المسافرين.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..