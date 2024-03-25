الكشف عن أول مروحية هجومية صينية ثقيلة

وذكرت مجلة Military Watch Magazine المتخصصة بالشؤون العسكرية أن الصور التي ظهرت للمروحية الجديدة تبين أنها تشبه إلى حد ما مروحية Z-20 الصينية المتعددة الأغراض، وبحسب تقارير غير مؤكدة فإن المروحية الجديدة حصلت على نفس محركات مروحيات Z-20، أو على نسخ محسنة من هذه المحركات.وأشارت المجلة إلى أن "المروحيات الهجومية لم تكن أولوية بالنسبة للجيش الصيني سابقا، ومن بداية تسعينيات القرن الماضي توجه التمويل في الصين لتطوير الطائرات القتالية وتطوير قدرات سلاح البحرية".وتجدر الإشارة إلى أن تطوير مروحيات هجومية عن مروحيات مدنية ليس أمراً جديداً، فعلى سبيل المثال قامت أميركا سابقاً بتطوير مروحيات AH-1 Cobra عن مروحيات UH-1 Iroquois المتعددة الأغراض.