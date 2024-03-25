مصرع 3 وتدمير 100 منزل بزلزال قوته 6.9 درجات في بابوا غينيا الجديدة

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 40.2 كيلومتراً، وتم تحديد مركزه عند خط عرض 4.139 درجات جنوباً وخط طول 143.159 درجة شرقاً.وأشارت الهيئة إلى أن عدة مناطق في مقاطعة سيبيك الشرقية تأثرت بالزلزال بما في ذلك أمبونتي ويواك بشكل أكبر، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وتسبب في تدمير ما لا يقل عن 100 منزل.