اتخاذ القرار خلال ساعات.. ترامب امام دفع نصف مليار دولار او المخاطرة بمصادرة ممتلكاته

ويتعين على ترامب، الذي يسعى لاستعادة الرئاسة هذا العام، إما دفع الأموال من جيبه الخاص أو دفع كفالة بينما يستأنف الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون في 16 فبراير/شباط ضده بتهمة التلاعب في صافي ثروته وقيم عقارات شركة العقارات المملوكة لعائلته.ودعت حملة ترامب يوم الجمعة إلى جمع تبرعات من "مليون وطني مؤيد لترامب"، قائلة إن "برج ترامب الشهير" كان من بين ممتلكاته المعرضة لخطر الاستيلاء.وتؤثر القضية على جوهر صورته العامة كرجل أعمال مزدهر، وصعد ترامب إلى الشهرة كمطور للعقارات الفخمة مثل برج ترامب في مانهاتن، وكثيرا ما يتباهى بنجاحه المالي - على الرغم من أن شركاته كانت تعاني في بعض الأحيان، بحسب رويترز.لكن ترامب، المرشح الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني ، يواجه الآن شبكة من المخاوف المالية بما في ذلك تخلف جمع التبرعات للحملة عن منافسه.صدر الحكم في القضية في مانهاتن، حيث قد تكون عقارات ترامب مثل برج ترامب أو 40 وول ستريت في مرمى نظر المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية رفعت القضية المدنية في عام 2022.وأخطر جيمس أيضًا مقاطعة ويستتشستر، شمال مدينة نيويورك مباشرةً، بالحكم، وهي خطوة نحو احتمال الاستيلاء على الأصول هناك مثل ملعب ترامب للغولف وقصر وعقار مكون من 60 غرفة يسمى Seven Springs.ومن شأن السيطرة على ممتلكات ترامب أن تشكل مجموعة من التحديات القانونية واللوجستية لمكتب المدعي العام. وسيكون فرض الامتيازات عليها لضمان عدم بيعها أو نقلها وملاحقة أصول ترامب أكثر وضوحا.ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، وقد تم توجيه الاتهام إليه في أربع قضايا منفصلة، ودفع بأنه غير مذنب في كل منها.