مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الدولي، اليوم الاثنين، قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وصوت المجلس في البداية، على تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار، لكنه فشل في تمريره.



بعد ذلك، تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة ونطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها".