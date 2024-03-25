أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مطالبا بتنفيذه على الأرض.

وذكر أحمد أبو الغيط عبر منصة "إكس": "أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة.. لقد تأخر كثيرا اعتماد هذا القرار، والمطلوب الآن تنفيذه على الأرض".

وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار مكتفية بالامتناع عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد إخفاقات سابقة.