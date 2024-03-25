وفي التفاصيل ستقوم الوزارة الألمانية بتزويد "الأونروا" بمبلغ 15 مليون يورو لدعم توفير الخدمات الصحية والتعليم للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى من خلال برنامج "النقد مقابل العمل" في لبنان.وستخصص وزارة الخارجية الألمانية مبلغ 23 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين في سوريا والضفة الغربية.ويدور جدل حول الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.وإثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.