تركيا تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص منفذي هجوم موسكو

كشف مسؤول أمني تركي، اليوم الاثنين، أن المسلحين الطاجيك الذين نفذوا الهجوم الدموي الذي وقع في إحدى ضواحي موسكو الأسبوع الماضي دخلوا تركيا ومكثوا لفترة وجيزة لتجديد تصاريح إقامتهم الروسية لكن يتحولوا إلى التطرف هناك.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بحسب "رويترز"، أنه لم يكن هناك مذكرات اعتقال بحق المهاجمين مما يعني أنه كان بوسعهم السفر بحرية بين تركيا وروسيا وإنهم عاشوا في موسكو لفترة طويلة.

وأردف أن "اثنين من المهاجمين غادرا تركيا إلى موسكو في نفس الرحلة في الثاني من مارس 2024".

وأودى الهجوم الدامي، يوم الجمعة الماضي، بحياة أكثر من 143 شخصا وأصيب فيه العشرات، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه لاحقا.