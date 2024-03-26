إحباط عملية إرهابية جديدة في روسيا

ولفت الجهاز إلى أنّ "مخطط الهجوم وشريكه فجراء نفسيهما أثناء الاعتقال".يأتي ذلك بعد الهجوم المسلّح في موسكو يوم الجمعة الماضي، حيث اعتقلت السلطات الروسية 11 شخصا على صلة بالهجوم الذي شهد اقتحام مسلحين مموهين مجمع "كروكوس"، وفتحوا النار على رواد حفل موسيقي وأضرموا النار في المبنى، مما أسفر عن مقتل 139 شخصًا على الأقل.