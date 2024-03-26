"مدينة الكباب".. مئات الحمير المذبوحة تدخل سكان أضنة التركية بحالة صدمة

ونقلت وسائل اعلام تركية، انه تم العثور على المئات من بقايا لحوم الخيول والحمير المذبوحة في قناة الري في منطقة علي هوجالي في منطقة يورجير بمقاطعة ادنة.ولوحظ أنه بعد ذبح الخيول والحمير، تم وضع الأجزاء المتبقية في أكياس وإلقائها في البركة، وعندما انتشرت رائحة كريهة، أبلغ المواطنون الفرق المختصة بالوضع.وأوضحت انه لم تتمكن الفرق التي حضرت إلى المنطقة من تحديد الجهة التي قامت برمي بقايا لحم الحصان والحمير، إلا أنها قامت بأعمال التنظيف في المنطقة.وتمرد المواطنون الذين يعيشون حول المنطقة على الوضع، وقال إسماعيل يلدز، أحد سكان الحي: "نواجه هذا الأمر طوال الوقت، وهذه ليست المرة الأولى. يرمون عظام الحصان والحمير ويجمعونها هنا. وبما أنهم يكشطون اللحم ويتخلصون من العظام، فإن هناك رائحة كريهة للغاية"، مشيرا الى ان "الحي الموجود أسفل القناة معرض جدًا للرائحة وهذا يقلل من قيمة المدينة".وتعد مدينة اضنة، مدينة مشهورة جدًا بالكباب، وسط مخاوف من ان يكون ذبح الحمير بكميات كبيرة لاستخدام لحومها في المطاعم.