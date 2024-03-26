مسؤول إيراني: أكثر من 31 ألف زائر توجهوا إلى العراق خلال عطلة النوروز

وأشار حميد رضا محمدي، في تصريح أوردته إيكنا، إلى تسجيل 31 ألف و350 إيراني اسمهم لزيارة العتبات الدينية خلال فترة النوروز، فقال: تم خلال هذه الفترة (13 إلى 28 مارس) إعداد الأرضية لإرسال 32 ألف زائر إيراني عبر 111 قافلة تحت إشراف منظمة الحج والزيارة.وأضاف: 61% من القوافل ترسل عن طريق البر و39% عن طريق الجو، وشهدنا زيادة بنسبة 31% في عدد الزوار مقارنة بالعام السابق.وأشار نائب شؤون منظمة الحج والزيارة إلى أنه تم التخطيط لحزم مختلفة لهذه الأيام (عيد النوروز)، وقال: شاركت خلال هذه الفترة 33 شركة عاملة في إرسال الزوار عبر 11 محطة طيران، وكانت محافظة طهران هي الأكثر مساهمة في إرسال الزوار.