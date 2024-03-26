هزة أرضية تضرب المغرب

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الهزة الأرضية سجلت اليوم الثلاثاء، حوالي الساعة 06:07 صباحا شملت عددا من المناطق بجهة مراكش آسفي".وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع غوغل أن شدة الهزة بلغت 4.4 وحدد مركزها بإقليم شيشاوة وبالضبط جماعة أداسيل.وأيقظت الهزة المواطنين بمراكش وعدد من المناطق بشيشاوة والحوز من نومهم، حيث أكدوا أنهم شعروا بالهزة .ولم ترد، لحسن الحظ، معلومات عن خسائر بشرية ومادية