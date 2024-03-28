البنغالي والكوري "لايدخلان العراق".. نظرة على الجوازات المحظورة ببعض البلدان

وهناك 15 دولة تحظر دخول حاملي جواز سفر جمهورية كوسوفو، وبعدها يأتي جواز السفر الإسرائيلي حيث يحزر دخوله 12 دولة.وبعدها تأتي كوريا الجنوبية، حيث يحظر دخول المواطن الكوري في 8 دول، اما الباكستاني محظور من دخول 4 دول، وامريكا وفلسطين وبنغلادش والصومال محظورة في 3 دول، اما الامارات فمحظور دخول الاماراتي في دولتين.وعلى صعيد العراق، فأن العراقي غير محظور من دخول أي دولة، لكنه يحظر دخول حاملي الجواز البنغلاديشي، وفي أواخر العام الماضي 2023، دعا السفير البنغلاديشي الى رفع الحظر المفروض على المواطنين البنغلاديش لدخول العراق، مشيرا الى رغبة التجار والشركات البنغلاديشية للعمل في العراق اضافة الى رغبة مواطنيهم المسلمين لزيارة المراقد الدينية في العراق.وكذلك فأن جواز السفر الكوري الجنوبي "محظور من دخول العراق"، لكنه ليس محظورًا بقرار من العراق، بل ان حكومة كوريا الجنوبية هي من تحظر على مواطنيها دخول العراق.