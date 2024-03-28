"فيتو" روسي ضد قرار امريكي بمجلس الامن بشأن كوريا الشمالية

وامتنعت الصين عن التصويت، فيما أيد باقي أعضاء مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي.

وجاء في نص مشروع القرار الأمريكي أن مجلس الأمن الدولي "يقرر تمديد ولاية لجنة الخبراء حتى 30 نيسان 2025".وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "موسكو مقتنعة بأنه قد حان الوقت للنظر في لتحديث نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الدول الغربية لا تريد الابتعاد عن نهجها المدمر والعقابي تجاه بيونغ يانغ".وأضاف المندوب الروسي أن "مجموعة الخبراء 1718 أصبحت أداة أدت للوضع الكارثي الحالي"، مشيرا إلى أنها "توقفت عن التعامل مع مسؤولياتها المباشرة، وبدأ عملها يتلخص في التلاعب وفقا للمقاربات الغربية، وإعادة طبع المعلومات المتحيزة، وتحليل عناوين الصحف والصور ذات الجودة المنخفضة".وقال إنه وفقا لذلك فإن "المجموعة تعترف فعليا بعدم قدرتها على تطوير تقييمات رصينة لحالة نظام العقوبات. وواصلت اللجنة التشبث بتفاصيل غير مهمة لا تتناسب مع مشاكل شبه الجزيرة (الكورية)".