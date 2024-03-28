قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري بحسب "سانا"، أنه "حوالي الساعة 17:50 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".