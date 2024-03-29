رئيس الأركان الأميركي: إسرائيل لم تحصل على كل ما تريده

وقال براون: "على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لم يتلقوا كلما طلبوه".وأضاف أن ذلك يرجع إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها أو لا نرغب في تقديمها الآن".من جانبه قال الكابتن البحري جريل دورسي في بيان "نقيم المخزونات الأميركية وأي تأثير محتمل على استعدادنا لتحديد قدرتنا على تقديم المساعدة المطلوبة".وتابع: "لا يوجد تغيير في السياسة الاميركية تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل خلال دفاعها عن نفسها ضد حماس".وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار للكيان الاسرائيلي.