إيران تدين بشدة هجوم قوات الاحتلال على سوريا

وأعرب عن تعازيه ومواساته للحكومة والشعب السوري وخاصة عوائل الشهداء وضحايا هذه الهجمات الوحشية معتبرا هذه الهجمات انتهاكاً واضحاً للقوانين والأنظمة الدولية، كما أنها انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.وشدد على أنه من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إدانة هذه الهجمات العدوانية، باتخاذ إجراءات وقائية ومحاسبة النظام الصهيوني المعتدي.وأضاف: إن هذه الهجمات التي نفذها النظام الصهيوني بالتنسيق والمتزامنة مع هجمات الجماعات الإرهابية في سوريا على مناطق من هذا البلد، هي دليل واضح على دعم النظام الإرهابي الإسرائيلي للجماعات والتيارات الإرهابية في سوريا، والتي ظلت لسنوات طويلة تحديا للأمن القومي السوري وأمن المنطقة، وضحوا بحياة الآلاف من المواطنين الأبرياء من أجل أهدافهم الشريرة وأهداف مؤيديهم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: بعد فشل وعار النظام الصهيوني الغاصب في قطاع غزة، إن الهجمات العدوانية على سوريا هي محاولة سافرة ويائسة لمواصلة وتوسيع الأزمة في المنطقة بهدف استعادة الصورة الفاشلة لهذا النظام أمام الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، والتعامل مع هذه المغامرة الخطيرة التي تنتهك أمن واستقرار المنطقة مسؤولية دولية وعالمية.وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية مستخدماً صواريخ شديدة الانفجار، استهدفت كتيبة عسكرية ومستودعات أسلحة تسيطر عليها فصائل مدعومة من إيران في محيط مطار حلب الدولي، ما أسفر عن سقوط 36 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقالت مصادر عاملة في وحدات الرصد التابعة للمعارضة السورية، لموقع “العربي الجديد”، إنّ طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت عدة غارات مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار، استهدفت مبنى تتخذه قوات “حزب الله” اللبناني مقراً لها في الجهة الشرقية من مطار حلب الدولي، وكتيبة “جبرين” التي تحتوي على مستودعات أسلحة، وتبعد عن مطار حلب ما يقارب 5 كيلومترات من الجهة الشرقية، بالإضافة إلى استهداف محيط معامل الدفاع في منطقة السفيرة، والتي توجد فيها مستودعات أسلحة تابعة للفصائل المدعومة من إيران بريف حلب الجنوبي.وأكدت المصادر أن الغارات الإسرائيلية نتج عنها قتلى وجرحى، حيث اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الضربات على الفور، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط أكثر من 36 قتيلاً على الأقل. ولاحقاً، أكدت وزارة دفاع النظام السوري أن عدداً من المدنيين والعسكريين قُتلوا خلال القصف.