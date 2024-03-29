بعد 100 عام من حظرها.. الجيش البريطاني يسمح لجنوده بإطلاق اللحى

وقالت الصحيفة، إنه "سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا اعتبارا من اليوم الجمعة "ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني وغيره من جنود "الناتو" ولاسيما الأمريكي، نقصا حادا في نسبة الإقبال على الانتاسب.وقال وزير الدفاع غرانت شابس إن الحظر على إطلاق اللحية أمر "سخيف".ويشير مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.